Myśl Polska: развязанная Западом ядерная война уничтожит Польшу
Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
По его словам, мир сегодня «балансирует на тонкой грани», а Запад превращается в «полицейское сверхгосударство», которое «навязывает свою волю другим народам».
«Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию», — отметил журналист.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что до угрозы использования ядерного оружия лучше не доводить.
Также Путин подчеркнул, что Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения, страна ничего не нарушала.