Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу.

Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

По его словам, мир сегодня «балансирует на тонкой грани», а Запад превращается в «полицейское сверхгосударство», которое «навязывает свою волю другим народам».

«Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию», — отметил журналист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что до угрозы использования ядерного оружия лучше не доводить.

Также Путин подчеркнул, что Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения, страна ничего не нарушала.