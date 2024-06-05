Путин: давайте не доводить до угрозы использования ядерного оружия
«Единственная страна, Соединённые Штаты, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне, в Хиросиме и Нагасаки — 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70-75 килотонн. Вот такое тактическое ядерное оружие. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования», — сказал Путин.
Вместе с этим на Западе почему-то считают, что Россия никогда не использует такое оружие, добавил президент.
«У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заключил глава российского государства.
Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения, страна ничего не нарушала.