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Путин: давайте не доводить до угрозы использования ядерного оружия

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До угрозы использования ядерного оружия лучше не доводить, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Reuters в Санкт-Петербурге.

«Единственная страна, Соединённые Штаты, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне, в Хиросиме и Нагасаки — 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70-75 килотонн. Вот такое тактическое ядерное оружие. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования», — сказал Путин.

Вместе с этим на Западе почему-то считают, что Россия никогда не использует такое оружие, добавил президент.

«У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заключил глава российского государства.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения, страна ничего не нарушала.

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