FP: НАТО рассматривает возможность введения поста спецпредставителя по Украине

НАТО рассматривает вопрос создания поста специального представителя по Украине, в обязанности которого будет входить координация поддержки Киеву.

Об этом пишет Foreign Policy.

По данным журнала, спецпредставитель будет находиться в Киеве.

«Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран», — говорится в статье.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в конфликт.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что все меры, которые Москва будет принимать по размещению оружия, она будет принимать в ответ на действия НАТО.