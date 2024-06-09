FP: НАТО рассматривает возможность введения поста спецпредставителя по Украине
Об этом пишет Foreign Policy.
По данным журнала, спецпредставитель будет находиться в Киеве.
«Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран», — говорится в статье.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в конфликт.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что все меры, которые Москва будет принимать по размещению оружия, она будет принимать в ответ на действия НАТО.