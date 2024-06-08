Захарова: Франция при Макроне стала зависимой от политсил из США

При президенте Эммануэле Макроне Франция стала абсолютно зависимой от США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Франция, к сожалению, при Макроне стала абсолютно зависимой от политических сил в Вашингтоне... Если эти решения (о поставках оружия и отправке войск на Украину. — RT), озвученные Макроном, будут реализованы, к сожалению, Франция испытает на себе ответ России», — сказала она в интервью RT.

При этом, по словам Захаровой, сами французы должны будут помнить, что в России такого развития событий не хотели и все вопросы нужно переадресовать Макрону.

6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

Он также подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что Москва подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает провокационными заявления французского главы Эммануэля Макрона о готовности участия страны в украинском конфликте.