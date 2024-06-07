Песков: Макрон декларирует готовность участия Франции в конфликте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает провокационными заявления французского главы Эммануэля Макрона о готовности участия страны в украинском конфликте.

Представитель Кремля заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряжённость на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — отметил Песков, передаёт ТАСС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал Макрона сумасшедшим из-за его решения отправить Украине истребители Mirage.