RT в Telegram
Подпишись

Песков: Макрон декларирует готовность участия Франции в конфликте на Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает провокационными заявления французского главы Эммануэля Макрона о готовности участия страны в украинском конфликте.
Песков: Макрон декларирует готовность участия Франции в конфликте на Украине
  • AP

Представитель Кремля заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева. 

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряжённость на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — отметил Песков, передаёт ТАСС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал Макрона сумасшедшим из-за его решения отправить Украине истребители Mirage. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить