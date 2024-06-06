Макрон подтвердил разрешение ВСУ наносить удары по России французским оружием
- РИА Новости
«Украине разрешено поражать объекты, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем наносить удары по гражданским лицам нашим оружием», — заявил он.
Макрон также сообщил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.
Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.