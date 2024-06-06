Макрон подтвердил разрешение ВСУ наносить удары по России французским оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.

«Украине разрешено поражать объекты, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем наносить удары по гражданским лицам нашим оружием», — заявил он.

Макрон также сообщил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.