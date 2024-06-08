Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя.

Об этом пишет газета The New York Times, передаёт РИА Новости.

«Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но ещё не оказало решающего воздействия», — говорится в статье.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил мнение, что политика Запада может привести к мировой войне.

Также глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей после того, как потренировался на Югославии.