Глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей после того, как потренировался на Югославии.

По словам Додика, 20 лет назад Запад тренировался на разделе Югославии, чтобы затем повторить то же самое в России и максимально приблизиться к её границам, оккупировав Украину.

«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — сказал он в интервью ТАСС.

Додик отметил, что российский президент Владимир Путин сразу узнал об этих планах и возглавил борьбу за русские национальные интересы.

Ранее глава Республики Сербской сообщил о намерении в скором времени провести референдум о независимости от Боснии и Герцеговины.