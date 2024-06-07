Додик рассказал о планах Запада «разделить Россию на пять частей»
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По словам Додика, 20 лет назад Запад тренировался на разделе Югославии, чтобы затем повторить то же самое в России и максимально приблизиться к её границам, оккупировав Украину.
«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — сказал он в интервью ТАСС.
Додик отметил, что российский президент Владимир Путин сразу узнал об этих планах и возглавил борьбу за русские национальные интересы.
Ранее глава Республики Сербской сообщил о намерении в скором времени провести референдум о независимости от Боснии и Герцеговины.