RT в Telegram
Подпишись

Додик: в Республике Сербской пройдёт референдум о независимости

Короткая ссылка
Референдум о независимости Республики Сербской (РС) от Боснии и Герцеговины может пройти в скором времени.
Додик: в Республике Сербской пройдёт референдум о независимости
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сказал глава РС Милорад Додик на полях ПМЭФ.

По словам политика, соответствующее решение уже принято. Точную дату проведения референдума определят позже, так как необходимо учесть интересы всех сторон, отметил Додик.

«Наше дело сейчас — начать переговорный процесс. Но мы уверены... что это должно произойти и произойдёт», — подчеркнул он.

Ранее Додик анонсировал соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить