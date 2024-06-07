Додик: в Республике Сербской пройдёт референдум о независимости

Референдум о независимости Республики Сербской (РС) от Боснии и Герцеговины может пройти в скором времени.

Об этом ТАСС сказал глава РС Милорад Додик на полях ПМЭФ.

По словам политика, соответствующее решение уже принято. Точную дату проведения референдума определят позже, так как необходимо учесть интересы всех сторон, отметил Додик.

«Наше дело сейчас — начать переговорный процесс. Но мы уверены... что это должно произойти и произойдёт», — подчеркнул он.

Ранее Додик анонсировал соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.