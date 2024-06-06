Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе на поставки Киеву оружия

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны услышали сигнал президента России Владимира Путина об ответе на поставки Киеву оружия.

Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину, который выложил беседу в свой Telegram.

«Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент. Это заявление чёткое, недвусмысленное», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на данные планы, отметив, что враги США — друзья России.