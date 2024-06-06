Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе на поставки Киеву оружия
- РИА Новости
Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину, который выложил беседу в свой Telegram.
«Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент. Это заявление чёткое, недвусмысленное», — сказал Песков.
Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.
Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на данные планы, отметив, что враги США — друзья России.