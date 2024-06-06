Медведев — о возможных поставках оружия: их враг США, значит, нам они — друзья

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможных поставках оружия странам, находящимся в конфликте с Западом.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.

Как отметил Медведев, «янки и их европейские слюнявые псы» полагают, что якобы имеют право передавать любое оружие киевским властям, а вот другие государства якобы не должны помогать России.

«Это весьма существенное изменение нашей внешней политики... Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», — сказал зампред Совбеза России.

Он подчеркнул, что стороны, которые, возможно, получат российское оружие, намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает США и их сторонников своими противниками.

«Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они — друзья», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.