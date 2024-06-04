Байден заявил, что после успеха России на Украине следом «падёт Польша»
«Если мы дадим Украине пасть, запомните мои слова, мы увидим то же самое с Польшей и всеми странами на границах России», — сказал глава Белого дома.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что победа России по результатам спецоперации на Украине будет очень дорого стоить альянсу и несёт в себе наибольшие риски для блока.
В 2023 году польские власти также отмечали, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, тогда как победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.