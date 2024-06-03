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Симоньян в ответ на слова Клуни про журналистов напомнила об «известной песне Круга»

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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в ответ на оправдания актёра Джорджа Клуни о том, что его фонд не планировал преследовать журналистов, несмотря на заявления представителей фонда об обратном, напомнила об «известной песне Михаила Круга».
Симоньян в ответ на слова Клуни про журналистов напомнила об «известной песне Круга»
  • РИА Новости

«Джордж Клуни заявил, что никто никого не собирался преследовать. По его словам, сотрудница фонда  просто «неправильно выразилась», а так его организация против журналистов не идёт, даже если с ними не согласна. (Звучит известная композиция Михаила Круга.)», — написала она.

Ранее Симоньян сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.

Так, директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты». Обращения по этому поводу ещё не направлены, но готовятся сразу в несколько стран, добавила Нейстат.

Актёр впоследствии заявил, что никого преследовать не собирается, а его сотрудница «неверно выразилась».

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