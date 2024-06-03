Захарова предложила Джорджу Клуни и его фонду помочь журналистам с Бучей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила актёру Джорджу Клуни и его фонду помочь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи.

«Мы как раз очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию. Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список «погибших» в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв «российского насилия», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что до сих пор нет сведений о том, кем были эти люди, которых показали в эфире CNN и BBC.

Дипломат призвала опубликовать списки и «спасти западных журналистов от исторического бесчестия».

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.

Так, директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты». Обращения по этому поводу ещё не направлены, но готовятся сразу в несколько стран, добавила Нейстат.

В Кремле предложили журналистам «спросить аргументацию у этих безумцев».

Актёр впоследствии заявил, что никого преследовать не собирается, а его сотрудница «неверно выразилась».