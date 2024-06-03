Премьер Франции опасается крупной волны миграции в случае поражения Украины
- AFP
- © Philippe Lopez
В эфире радиостанции Franceinfo политик заявил, что в случае «захвата Украины» в соседних государствах — Польше и странах Балтии — начнётся перемещение «убегающего населения».
«Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе... Потому что они (жители соседних с Украиной стран. — RT) будут думать, что следующими будут они», — цитирует РИА Новости Атталя.
Он также отметил, что за поражением Киева последуют дестабилизация рынка зерна, рост продовольственной инфляции и резкое увеличение счетов за энергию.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал начать переговоры с Россией, чтобы избежать третьей мировой войны.