Премьер Франции опасается крупной волны миграции в случае поражения Украины

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о возможности крупнейшей миграционной волны из Восточной Европы в случае победы России в спецоперации на Украине.

В эфире радиостанции Franceinfo политик заявил, что в случае «захвата Украины» в соседних государствах — Польше и странах Балтии — начнётся перемещение «убегающего населения».

«Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе... Потому что они (жители соседних с Украиной стран. — RT) будут думать, что следующими будут они», — цитирует РИА Новости Атталя.

Он также отметил, что за поражением Киева последуют дестабилизация рынка зерна, рост продовольственной инфляции и резкое увеличение счетов за энергию.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал начать переговоры с Россией, чтобы избежать третьей мировой войны.