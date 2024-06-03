RT в Telegram
Подпишись

Премьер Франции опасается крупной волны миграции в случае поражения Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о возможности крупнейшей миграционной волны из Восточной Европы в случае победы России в спецоперации на Украине.
Премьер Франции опасается крупной волны миграции в случае поражения Украины
  • AFP
  • © Philippe Lopez

В эфире радиостанции Franceinfo политик заявил, что в случае «захвата Украины» в соседних государствах — Польше и странах Балтии — начнётся перемещение «убегающего населения».

«Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе... Потому что они (жители соседних с Украиной стран. — RT) будут думать, что следующими будут они», — цитирует РИА Новости Атталя.

Он также отметил, что за поражением Киева последуют дестабилизация рынка зерна, рост продовольственной инфляции и резкое увеличение счетов за энергию.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал начать переговоры с Россией, чтобы избежать третьей мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить