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Додик: Запад ежедневно требует от РС БиГ поддержать санкции против России

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Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины поддержать санкции против России, сообщил президент республики Милорад Додик.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что не может быть благодарен США, которые не хотят даже слушать, что думает республика, но «пытаются решать».

«В этом суть проблемы — они не разговаривают с нами, но принимают решения о нас», — заявил Додик.

По его словам, ежедневно происходит давление на республику для разблокирования санкций в отношении России.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что европейцы расплачиваются рецессией и стагнацией экономики за антироссийскую политику.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что, несмотря на санкции Соединённых Штатов и Брюсселя, Россия успешно преодолевает вызовы.

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