Володин: Россия успешно преодолевает угрозы Запада разорвать в клочья экономику
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, 3 апреля в Госдуме прошёл отчёт правительства, где подвели итоги за прошлый год и обсудили перспективы на будущее.
Володин рассказал, что, несмотря на санкционное давление и обещания США и Брюсселя разорвать в клочья российскую экономику, Россия успешно преодолевает вызовы.
Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что европейцы расплачиваются рецессией и стагнацией экономики за антироссийскую политику.