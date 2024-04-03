Володин: Россия успешно преодолевает угрозы Запада разорвать в клочья экономику

Несмотря на санкции Соединённых Штатов и Брюсселя, Россия успешно преодолевает вызовы, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, 3 апреля в Госдуме прошёл отчёт правительства, где подвели итоги за прошлый год и обсудили перспективы на будущее.

Володин рассказал, что, несмотря на санкционное давление и обещания США и Брюсселя разорвать в клочья российскую экономику, Россия успешно преодолевает вызовы.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что европейцы расплачиваются рецессией и стагнацией экономики за антироссийскую политику.