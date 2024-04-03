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Мишустин назвал рецессию экономики ЕС расплатой за антироссийскую политику

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Европейцы расплачиваются рецессией и стагнацией экономики за антироссийскую политику, заявил премьер России Михаил Мишустин.
Мишустин назвал рецессию экономики ЕС расплатой за антироссийскую политику
  • РИА Новости

«В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков», — сказал он.

Ранее аналитики S&P Global отмечали, что Германия столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве спустя полгода улучшения ситуации.

Агентство Bloomberg в феврале писало, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы — Берлин охвачен «политическим параличом», а энергетический кризис стал ударом для предприятий.

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