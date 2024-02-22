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S&P Global: в Германии наблюдается спад деловой активности в промышленности

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Германия столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве спустя полгода улучшения ситуации, отмечают аналитики S&P Global. Специалисты объясняют это резким падением выпуска и слабым спросом на товары.
S&P Global: в Германии наблюдается спад деловой активности в промышленности
  • РИА Новости

По данным холдинга, деловая активность в промышленном производстве страны начала сокращаться в июле 2022 года, индекс деловой активности достиг минимума в июле 2023 года, составив 38,8 пункта. В январе индекс достиг 45,5 пункта, но в феврале снова рухнул в месячном выражении сразу до 42,3. Этот уровень сигнализирует о надвигающейся рецессии, пишет РИА Новости.

Одновременно с этим сократился индекс промышленного выпуска — до 42,1 пункта с 45,7 месяцем ранее.

Агентство Bloomberg в феврале писало, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы — Берлин охвачен «политическим параличом», а энергетический кризис стал ударом для предприятий.

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