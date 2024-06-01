США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий.

Об этом сообщили в Госдепе.

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя (Госдепа Мэттью. — RT) Миллера от 25 марта», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.