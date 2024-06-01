Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за разрешение ВСУ бить по России американским оружием.

«Еще одна безумная эскалация со стороны администрации Байдена — наделение Украины полномочиями наносить удары по целям в... России. Используя наше оружие», — написал он в соцсети X.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

В Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием.

Как подчеркнул 28 мая президент России Владимир Путин, Москва внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь территории страны.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, подчеркнул президент России.