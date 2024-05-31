Dennik N: выписанный домой премьер Словакии уже самостоятельно передвигается

Выписанный домой после лечения в больнице премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже начал самостоятельно передвигаться на костылях.

Об этом пишет словацкий портал Dennik N.

«Премьер Роберт Фицо, по информации Dennik N, ходит с помощью подлокотных костылей и самостоятелен. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Фицо уже не нуждается в круглосуточном уходе, но ему всё так же внимательно надо следить за питанием.

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.

31 мая врачи подтвердили, что Фицо уже переведён на домашнее лечение.