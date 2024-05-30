Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X назвал бредом слова Владимира Зеленского о демократии на Украине.

Как отметил Боуз, утверждение Зеленского о том, что Украина является «одной из самых демократичных стран в Европе», приводит лишь к негативным мысленным заключениям по поводу самой Европы в целом.

«Не избранный народом, полностью коррумпированный и явно бредящий Зеленский считает, что его диктатура «одна из самых демократичных в Европе»? И что нам это говорит о самой Европе?» — написал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин указал на то, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного изучения, при этом точно известно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не продлевает президентский срок.

Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.