Журналист Боуз назвал бредом слова Зеленского о демократии на Украине
- AP
Как отметил Боуз, утверждение Зеленского о том, что Украина является «одной из самых демократичных стран в Европе», приводит лишь к негативным мысленным заключениям по поводу самой Европы в целом.
«Не избранный народом, полностью коррумпированный и явно бредящий Зеленский считает, что его диктатура «одна из самых демократичных в Европе»? И что нам это говорит о самой Европе?» — написал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин указал на то, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного изучения, при этом точно известно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не продлевает президентский срок.
Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.