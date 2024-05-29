Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинское законодательство неоднократно подвергалось посягательствам.

Его заявление опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«На них посягали неоднократно. И уж там точно «закон — что дышло», — заявил Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация в сфере законодательства Украины, которая касается легитимности киевских властей, требует юридической квалификации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что срок президентских полномочий Зеленского истёк и его пребывание во главе государства противоречит украинской Конституции.