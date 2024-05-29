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Политолог Хидирбегишвили объяснил реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии

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Принятие в Грузии закона об иностранных агентах вызвало истерику на Западе. В чём причина столь острой реакции, объяснил политолог Арно Хидирбегишвили.

В беседе с RT он отметил, что Грузия отказалась воевать против России, открывать второй фронт, а также присоединяться к антироссийским санкциям. Поэтому, по словам политолога, Запад стремится сменить нынешнюю власть в республике.

Говоря о самом законе, Хидирбегишвили назвал его «беззубым». Политолог отметил, что он, в отличие от аналогичного закона в США, не предусматривает уголовной ответственности за нарушение.

«Приклеено уже: раз агент — значит, российский агент. Раз плохой закон — значит, российский закон… Но это уже ксенофобия», — отметил Хидирбегишвили.

Политолог добавил, что на протесты в Грузии гонят представителей молодёжи, которым платят от $100 до $500. Однако эти люди, по словам Хидирбегишвили, не отражают общего настроения в республике.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.

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