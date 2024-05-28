Кирби: США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием

США не поддерживают желание украинских властей наносить удары по России западным оружием.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«На данный момент в нашей политике нет изменений. Мы не поощряем применение вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов в пределах России и не способствуем этому», — цитирует его РИА Новости.

27 мая Столтенберг заявил, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам. Вслед за ним президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы дать Украине разрешение обстреливать западным оружием российские военные объекты, с которых наносятся удары по ВСУ.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.