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Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины

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Президент России Владимир Путин преподал Владимиру Зеленскому урок по конституционному праву Украины.

Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Путин преподаёт диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины», — написал он в социальной сети X.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

Владимир Путин отметил, что Верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.

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