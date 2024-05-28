Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Путин преподаёт диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины», — написал он в социальной сети X.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.
Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.
Владимир Путин отметил, что Верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.