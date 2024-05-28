Украина подписала с Португалией соглашение по безопасности
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Документ подписан Владимиром Зеленским и премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру, пишет ТАСС.
Лиссабон также подтвердил участие в «коалиции истребителей F-16», «морской коалиции» и в программах закупки боеприпасов крупного калибра для ВСУ.
Также с Украиной подписали соглашение по безопасности бельгийские власти. Брюссель, в частности, заявил, что Киев должен использовать бельгийские самолёты только над территорией Украины.