Украина подписала с Португалией соглашение по безопасности

Украина подписала с Португалией соглашение по безопасности, оно предусматривает выделение Киеву военной помощи на €126 млн в 2024 году.

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Документ подписан Владимиром Зеленским и премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру, пишет ТАСС. Лиссабон также подтвердил участие в «коалиции истребителей F-16», «морской коалиции» и в программах закупки боеприпасов крупного калибра для ВСУ. Также с Украиной подписали соглашение по безопасности бельгийские власти. Брюссель, в частности, заявил, что Киев должен использовать бельгийские самолёты только над территорией Украины.