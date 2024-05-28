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Украина подписала с Португалией соглашение по безопасности

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Украина подписала с Португалией соглашение по безопасности, оно предусматривает выделение Киеву военной помощи на €126 млн в 2024 году.
Украина подписала с Португалией соглашение по безопасности
  • Gettyimages.ru

Документ подписан Владимиром Зеленским и премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру, пишет ТАСС.

Лиссабон также подтвердил участие в «коалиции истребителей F-16», «морской коалиции» и в программах закупки боеприпасов крупного калибра для ВСУ.

Также с Украиной подписали соглашение по безопасности бельгийские власти. Брюссель, в частности, заявил, что Киев должен использовать бельгийские самолёты только над территорией Украины.

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