В Бельгии обязали Украину использовать F-16 только над территорией страны
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«В ближайшие месяцы и годы Украина должна получить полные возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на передаваемых западной коалицией самолётах F-16», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Бельгия намерена поставить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Также в Пентагоне сообщили, что первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16.