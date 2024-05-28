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В Бельгии обязали Украину использовать F-16 только над территорией страны

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Украина должна использовать бельгийские самолёты только над территорией своей страны, заявил бельгийский премьер Александр Де Кро.
В Бельгии обязали Украину использовать F-16 только над территорией страны
  • Gettyimages.ru
  • © Philip Reynaers/Photonews

«В ближайшие месяцы и годы Украина должна получить полные возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на передаваемых западной коалицией самолётах F-16», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Бельгия намерена поставить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Также в Пентагоне сообщили, что первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16.

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