В Бельгии обязали Украину использовать F-16 только над территорией страны

Украина должна использовать бельгийские самолёты только над территорией своей страны, заявил бельгийский премьер Александр Де Кро.

«В ближайшие месяцы и годы Украина должна получить полные возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на передаваемых западной коалицией самолётах F-16», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Бельгия намерена поставить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Также в Пентагоне сообщили, что первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16.