RT в Telegram
Подпишись

Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Короткая ссылка
Бельгийские и украинские власти подписали соглашение по безопасности, которое предполагает предоставление военной помощи Киеву почти на €1 млрд в 2024 году.
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

«Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, оно предусматривает выделение не менее €977 млн военной помощи Украине», — передаёт его слова ТАСС. 

Кроме того, договорённости предусматривают передачу Киеву 30 единиц истребителей F-16 до 2028 года. 

Ранее о намерении Бельгии передать Украине самолёты F-16 сообщила глава МИД страны Аджа Лябиб. Она отметила, что первые истребители должны поступить украинской стороне уже в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить