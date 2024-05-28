Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Бельгийские и украинские власти подписали соглашение по безопасности, которое предполагает предоставление военной помощи Киеву почти на €1 млрд в 2024 году.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

«Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, оно предусматривает выделение не менее €977 млн военной помощи Украине», — передаёт его слова ТАСС.

Кроме того, договорённости предусматривают передачу Киеву 30 единиц истребителей F-16 до 2028 года.

Ранее о намерении Бельгии передать Украине самолёты F-16 сообщила глава МИД страны Аджа Лябиб. Она отметила, что первые истребители должны поступить украинской стороне уже в этом году.