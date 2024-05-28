В ЕС заявили, что изучают меры ответа на принятие в Грузии закона об иноагентах

Власти Евросоюза изучают возможные варианты реагирования в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

«Евросоюз и государства-члены изучают все варианты реагирование на такое развитие событий», — указывается в документе.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.