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В ЕС заявили, что изучают меры ответа на принятие в Грузии закона об иноагентах

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Власти Евросоюза изучают возможные варианты реагирования в ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах.
В ЕС заявили, что изучают меры ответа на принятие в Грузии закона об иноагентах
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

«Евросоюз и государства-члены изучают все варианты реагирование на такое развитие событий», — указывается в документе.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.

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