Песков: на Западе нет единства по ударам Украины их оружием за пределами страны

В западных странах отсутствует единое мнение по поводу ударов западным оружием по территории России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет», — сказал в беседе с газетой «Известия» Песков, комментируя дискуссии западных стран на эту тему.

По его словам, среди западных стран есть как «горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления», но есть и те, кто сомневается в необходимости эскалировать конфликт.

Ранее СМИ писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовёт государства ЕС дать согласие на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил мнение, что Украина должна иметь право использовать западное оружие вне своей территории.

Однако сообщалось, что Германия и Италия выступили против таких действий.