Захарова: Россия ответит на ограничение передвижения дипломатов в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на ограничение передвижения дипломатов в Польше так, чтобы русофобская верхушка пожалела.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, анонсирована нота МИД Польши с подробностями принятого решения, но детали пока не известны.

По словам Захаровой, когда российская сторона их узнает, изучит и примет ответные меры, чтобы «захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка» сильно пожалела о предпринятых шагах.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.