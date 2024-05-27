Захарова: Россия ответит на ограничение передвижения дипломатов в Польше
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По её словам, анонсирована нота МИД Польши с подробностями принятого решения, но детали пока не известны.
По словам Захаровой, когда российская сторона их узнает, изучит и примет ответные меры, чтобы «захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка» сильно пожалела о предпринятых шагах.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.