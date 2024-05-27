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Захарова: Россия ответит на ограничение передвижения дипломатов в Польше

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на ограничение передвижения дипломатов в Польше так, чтобы русофобская верхушка пожалела.
Захарова: Россия ответит на ограничение передвижения дипломатов в Польше
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, анонсирована нота МИД Польши с подробностями принятого решения, но детали пока не известны.

По словам Захаровой, когда российская сторона их узнает, изучит и примет ответные меры, чтобы «захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка» сильно пожалела о предпринятых шагах.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

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