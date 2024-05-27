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Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

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Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
  • Gettyimages.ru
  • © Karol Serewis

Слова министра приводит РИА Новости.

«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — сказал Сикорский журналистам в Брюсселе.

Министр подчеркнул, что «это касается дипломатов, за исключением посла».

Власти Польши аргументировали такое решение развёрнутой в республике кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем.

22 мая польский премьер Дональд Туск сообщил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности российской стороны к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств не привёл.

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