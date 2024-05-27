Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
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Слова министра приводит РИА Новости.
«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — сказал Сикорский журналистам в Брюсселе.
Министр подчеркнул, что «это касается дипломатов, за исключением посла».
Власти Польши аргументировали такое решение развёрнутой в республике кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем.
22 мая польский премьер Дональд Туск сообщил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности российской стороны к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств не привёл.