Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Слова министра приводит РИА Новости.

«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — сказал Сикорский журналистам в Брюсселе.

Министр подчеркнул, что «это касается дипломатов, за исключением посла».

Власти Польши аргументировали такое решение развёрнутой в республике кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем.

22 мая польский премьер Дональд Туск сообщил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности российской стороны к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств не привёл.