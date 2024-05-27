Китай не подтвердил отправку делегации на «саммит мира» в Швейцарии
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Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Дипломату задали вопрос, направит ли КНР делегацию на конференцию.
«Я на текущий момент не могу предоставить информацию по этому вопросу», — цитирует ТАСС Мао Нин.
Она также подчеркнула, что Китай выступает за созыв конференции по урегулированию украинского конфликта, которую будут признавать как Москва, так и Киев.
Журналист Sky News Джон Спаркс уверен, что Владимир Зеленский не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине.