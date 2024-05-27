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Китай не подтвердил отправку делегации на «саммит мира» в Швейцарии

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Китай продолжает занимать объективную и справедливую позицию по украинскому конфликту, Пекин вместе с этим не может подтвердить своё присутствие на конференции в Швейцарии.
Китай не подтвердил отправку делегации на «саммит мира» в Швейцарии
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Дипломату задали вопрос, направит ли КНР делегацию на конференцию.

«Я на текущий момент не могу предоставить информацию по этому вопросу», — цитирует ТАСС Мао Нин.

Она также подчеркнула, что Китай выступает за созыв конференции по урегулированию украинского конфликта, которую будут признавать как Москва, так и Киев.

Журналист Sky News Джон Спаркс уверен, что Владимир Зеленский не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине.

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