МИД Китая: Пекин выступает за признаваемую Россией и Украиной конференцию
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Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китай... поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — передаёт её слова РИА Новости.
Мао Нин отметила, что в отношении конфликта на Украине власти Китая всегда придерживались справедливой позиции и призывали к проведению переговоров.
Ранее Владимир Зеленский обратился к председателю Китая Си Цзиньпину и американскому президенту Джо Байдену с просьбой поддержать конференцию в Швейцарии.
По славам главы МИД России Сергея Лаврова, это мероприятие нацелено исключительно на обсуждение «формулы мира» Зеленского.