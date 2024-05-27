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МИД Китая: Пекин выступает за признаваемую Россией и Украиной конференцию

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Китай выступает за созыв конференции по урегулированию украинского конфликта, которую будут признавать как Москва, так и Киев.
МИД Китая: Пекин выступает за признаваемую Россией и Украиной конференцию
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай... поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — передаёт её слова РИА Новости

Мао Нин отметила, что в отношении конфликта на Украине власти Китая всегда придерживались справедливой позиции и призывали к проведению переговоров. 

Ранее Владимир Зеленский обратился к председателю Китая Си Цзиньпину и американскому президенту Джо Байдену с просьбой поддержать конференцию в Швейцарии.

По славам главы МИД России Сергея Лаврова, это мероприятие нацелено исключительно на обсуждение «формулы мира» Зеленского.

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