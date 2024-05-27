Sky News: Зеленский не убедит Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине

Владимир Зеленский не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине в Швейцарию и понимает это, считает журналист Sky News Джон Спаркс.

Как отмечает корреспондент, саммит запланирован на 15 и 16 июня, но без участия США и Китая участники конференции, скорее всего, «просто потеряют время».

Журналист обратил внимание на попытку Зеленского привлечь внимание мирового сообщества к мероприятию, записав видео из Харькова.

«Что касается Си Цзиньпина, то во время визита во Францию ​​в этом месяце он ясно дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения... Телевизионное приглашение из-под развалин в Харькове вряд ли его тронет», — говорится в статье.

26 мая Зеленский обратился с просьбой к председателю Китая Си Цзиньпину и американскому лидеру Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

Вместе с этим, как писало агентство Bloomberg, Байден может пропустить конференцию, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию.