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Sky News: Зеленский не убедит Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине

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Владимир Зеленский не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине в Швейцарию и понимает это, считает журналист Sky News Джон Спаркс.
Sky News: Зеленский не убедит Си Цзиньпина прибыть на конференцию по Украине
  • AP
  • © Sergei Guneyev

Как отмечает корреспондент, саммит запланирован на 15 и 16 июня, но без участия США и Китая участники конференции, скорее всего, «просто потеряют время».

Журналист обратил внимание на попытку Зеленского привлечь внимание мирового сообщества к мероприятию, записав видео из Харькова.

«Что касается Си Цзиньпина, то во время визита во Францию ​​в этом месяце он ясно дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения... Телевизионное приглашение из-под развалин в Харькове вряд ли его тронет», — говорится в статье.

26 мая Зеленский обратился с просьбой к председателю Китая Си Цзиньпину и американскому лидеру Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

Вместе с этим, как писало агентство Bloomberg, Байден может пропустить конференцию, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию.

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