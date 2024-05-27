Bloomberg: ЕС важно устроить встречу с Москвой по Украине в Саудовской Аравии

В Евросоюзе считают важным вопросом возможность организовать встречу в Саудовской Аравии с участием России после того, как в июне состоится конференция по Украине в Швейцарии.

«Для ЕС важным вопросом является то, как продвинуться от конференции в следующем месяце до возможной встречи в Саудовской Аравии осенью с участием России, заявили чиновники», — пишет агентство Bloomberg.

Швейцария проведёт «мирную конференцию по Украине» 15 и 16 июня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что эта конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

В свою очередь, директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что встреча по Украине является лишь попыткой западных стран создать имитацию поиска пути к миру.