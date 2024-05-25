Антонов: США пытаются перевернуть всё с ног на голову риторикой о переговорах

США специально пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы рассматриваем заявления представителей администрации США о предполагаемой неготовности России к мирным переговорам с Украиной как целенаправленную попытку перевернуть всё с ног на голову», — сказал он Newsweek.

Дипломат подчеркнул, что о заморозке конфликта не может быть и речи, и президент России Владимир Путин ничего подобного не говорил.

Владимир Зеленский ранее заявил, что прекращение огня с Россией опасно для Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.