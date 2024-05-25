Зеленский назвал прекращение огня с Россией опасным для Украины

Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией опасно для Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

«Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень», — сказал он.

По словам Зеленского, Москва может использовать данное обстоятельство для «усиления позиций».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.