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Пентагон: Остин успешно перенёс медпроцедуру и вернулся к своим обязанностям

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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин успешно перенёс медицинскую процедуру, связанную с проблемами с мочевым пузырём, и вернулся к своим обязанностям. Об этом сообщили в Пентагоне.

Процедура, которую шеф Пентагона проходил в военном госпитале под Вашингтоном, длилась два с половиной часа. На время её проведения Остин передал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс.

В опубликованном на сайте Пентагона сообщении указывается, что в 20:25 по местному времени (03:25 мск) Остин вновь вернулся к своим обязанностям. После процедуры он отправился домой. Каких-либо изменений в рабочем графике министра не предвидится.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин пройдёт медицинскую процедуру и временно откажется от полномочий.

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