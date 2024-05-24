Пентагон: Остин пройдёт медпроцедуру и временно откажется от полномочий

Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдёт медицинскую процедуру.

Об этом сообщило Министерство обороны США.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдёт плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что Остин передаст обязанности своему заместителю Кейтлин Хикс.

Ранее президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен.