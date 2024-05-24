Пентагон: Остин пройдёт медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Об этом сообщило Министерство обороны США.
«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдёт плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что Остин передаст обязанности своему заместителю Кейтлин Хикс.
Ранее президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен.