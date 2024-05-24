RT в Telegram
Подпишись

В ЕС заявили, что не станут вводить санкции против Грузии из-за нового закона

Короткая ссылка
В ЕС не планируют вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
В ЕС заявили, что не станут вводить санкции против Грузии из-за нового закона
  • AP

«Мы не говорим о наказательных мерах... Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это (принимают закон об иноагентах. — RT). Они думают, что могут сделать и то и другое. Наш ответ — нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе отметил, что заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о санкциях против грузинских политиков, принявших закон об иноагентах, выглядит комично.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где был принят закон об иноагентах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить