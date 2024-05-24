В ЕС заявили, что не станут вводить санкции против Грузии из-за нового закона

В ЕС не планируют вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

«Мы не говорим о наказательных мерах... Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это (принимают закон об иноагентах. — RT). Они думают, что могут сделать и то и другое. Наш ответ — нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе отметил, что заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о санкциях против грузинских политиков, принявших закон об иноагентах, выглядит комично.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где был принят закон об иноагентах.