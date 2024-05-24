Власти Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах

Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о санкциях против грузинских политиков, принявших закон об иноагентах, выглядит комично, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон», — написал он в Facebook*.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где был принят закон об иноагентах.

Вашингтон неоднократно выступал против этой инициативы и угрожал Грузии санкциями.

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