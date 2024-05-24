Власти Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах
- РИА Новости
«Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон», — написал он в Facebook*.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где был принят закон об иноагентах.
Вашингтон неоднократно выступал против этой инициативы и угрожал Грузии санкциями.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.