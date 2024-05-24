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Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» не намерены им ограничиться

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Организаторы теракта в «Крокусе» не намерены ограничиться им, так как пытаются запугать население России, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» не намерены им ограничиться
  • РИА Новости

«Устремления этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в «Крокусе» — одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ», — цитирует его «Российская газета».

Директор ФСБ России Александр Бортников 24 мая заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стремились нанести ущерб отношениям государств СНГ.

Бортников также отметил, что действия террористов в «Крокусе» координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан». Он подчеркнул, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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