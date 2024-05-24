Глава ФСБ назвал целью теракта в «Крокусе» разрушение отношений стран СНГ

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стремились нанести ущерб отношениям государств СНГ.

Бортников рассказал об этом во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — сказал глава ФСБ.

По его словам, геополитические оппоненты пытаются разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за долгий период истории.

На заседании Бортников также отметил, что действия террористов в «Крокусе» координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.