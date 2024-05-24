RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

Короткая ссылка
США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объёмом свыше $1 млрд на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году.

Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объёмом $1,044 млрд к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — говорится в заявлении.

Ранее экс-сенатор США Сэмюэл Браунбэк сообщил о желании элит затянуть конфликт на Украине ещё на год.

Также в NYT заявили, что попытки США оказывать влияние на ядерный арсенал России провалились.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить