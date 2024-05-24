США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объёмом свыше $1 млрд на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году.

Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объёмом $1,044 млрд к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — говорится в заявлении.

Ранее экс-сенатор США Сэмюэл Браунбэк сообщил о желании элит затянуть конфликт на Украине ещё на год.

Также в NYT заявили, что попытки США оказывать влияние на ядерный арсенал России провалились.