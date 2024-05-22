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NYT: попытки США оказывать влияние на ядерный арсенал России провалились

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Попытки США контролировать российский ядерный арсенал оказались неудачными.
NYT: попытки США оказывать влияние на ядерный арсенал России провалились
  • РИА Новости

Об этом пишут журналисты The New York Times.

В опубликованном материале сказано, что дипломатические попытки взять под контроль ядерный арсенал России «не увенчались успехом на фоне ослабления договоров времён холодной войны о контроле над ядерным вооружением».

Журналисты обратили внимание, что Россия начала проводить учения с ядерным оружием после заявлений западных стран об отправке своих войск на Украину.

Ранее Пентагон отказался комментировать начало учений России с нестратегическим ЯО.

Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием.

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