NYT: попытки США оказывать влияние на ядерный арсенал России провалились
- РИА Новости
Об этом пишут журналисты The New York Times.
В опубликованном материале сказано, что дипломатические попытки взять под контроль ядерный арсенал России «не увенчались успехом на фоне ослабления договоров времён холодной войны о контроле над ядерным вооружением».
Журналисты обратили внимание, что Россия начала проводить учения с ядерным оружием после заявлений западных стран об отправке своих войск на Украину.
Ранее Пентагон отказался комментировать начало учений России с нестратегическим ЯО.
Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием.