NYT: попытки США оказывать влияние на ядерный арсенал России провалились

Попытки США контролировать российский ядерный арсенал оказались неудачными.

Об этом пишут журналисты The New York Times.

В опубликованном материале сказано, что дипломатические попытки взять под контроль ядерный арсенал России «не увенчались успехом на фоне ослабления договоров времён холодной войны о контроле над ядерным вооружением».

Журналисты обратили внимание, что Россия начала проводить учения с ядерным оружием после заявлений западных стран об отправке своих войск на Украину.

Ранее Пентагон отказался комментировать начало учений России с нестратегическим ЯО.

Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием.