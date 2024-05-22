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Салливан: Белый дом обсуждает с конгрессом возможный ответ на действия МУС

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Администрация президента США ведёт консультации с конгрессом по возможным вариантам ответа на действия МУС.
Салливан: Белый дом обсуждает с конгрессом возможный ответ на действия МУС
  • AP

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что касается вопроса, связанного с МУС, то мы ведём двухпартийные и двухпалатные консультации с конгрессом США по всем вариантам того, как реагировать на то, что только что сделал МУС», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС в отношении израильских властей. 

20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан объявил, что будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Президент США Джо Байден отверг обвинения МУС и заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.

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