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МИД Литвы вызывает временного поверенного в делах России в республике

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МИД Литвы вызывает временного поверенного в делах России в республике Александра Ёлкина.
МИД Литвы вызывает временного поверенного в делах России в республике
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление литовского ведомства.

«Сегодня Литва вызывает представителя России для того, чтобы получить обстоятельные пояснения», — сказано в нём.

В МИД Литвы добавили, что страна координирует ответные действия с партнёрами.

Ранее спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин сообщил, что на погранпереходе Бенякони (Белоруссия) — Шальчининкай (Литва) россиянам необходимо заполнить анкету, где требуется, в частности, ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что российская сторона не намерена закрывать свои посольства в странах Прибалтики, так как не намерена бросать своих соотечественников, особенно на фоне творящегося в соответствующих государствах произвола.

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